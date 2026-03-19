Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603094

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Heiligenhaus / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am Mittwoch, 18. März 2026, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:45 Uhr und 21:20 Uhr in ein Reihenhaus am Gießerweg in Heiligenhaus ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür, durchsuchten die Räume und entwendeten eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld sowie Dokumenten. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb leider erfolglos.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Langenfeld drangen Unbekannte mutmaßlich in der Nacht auf Mittwoch, 18. März 2026, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Martinstraße ein und öffneten gewaltsam drei Holzverschläge. Neben geringwertigen Gegenständen entwendeten sie auch ein hochwertiges, schwarzes E-Bike der Marke "Bulls". Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Auch am Winkelsweg drangen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Freitag, 13. März 2026, 10 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 22 Uhr, in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein. Sie öffneten gewaltsam insgesamt drei Verschläge, entwendeten jedoch nichts. Das gewaltsame Öffnen eines weiteren Kellerabteils misslang den Unbekannten.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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