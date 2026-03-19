POL-ME: Ladendieb stiehlt hochwertige Smartphones - 2603091
Hilden (ots)
Am Mittwoch, 18. März 2026, hat ein Ladendieb in der Filiale eines Handyladens in der Mittelstraße in Hilden drei hochwertige Smartphones entwendet. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 16:15 Uhr löste der Dieb einen Alarm aus, als er in dem Laden des Handy-Anbieters drei Smartphones gewaltsam aus ihren Halterungen löste und entwendete. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß über die Heiligenstraße in Richtung Warringtonplatz.
Die umgehend alarmierte Polizei konnte den Täter trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Er wird wie folgt beschrieben:
- männlich - circa 1,80 Meter groß - schmale Statur - bekleidet mit schwarzer Jacke und heller Hose
Die Polizei sucht nach Hinweisen und fragt: Wer kann zu dem Diebstahl in der Mittelstraße nähere Angaben machen? Die Polizei in Hilden ist unter 02103 898-6410 jederzeit erreichbar.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
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