Polizei Mettmann

POL-ME: Der "STREIFENwagen" kommt nach Monheim am Rhein - 2603088

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Monheim am Rhein (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der kommenden Woche ist der "STREIFENwagen" in Monheim am Rhein anzutreffen: Am Mittwoch, 25. März 2026, stehen Polizeioberkommissarin Stephanie Hagen und Polizeihauptkommissarin Kerstin von Seelen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Holzwegpassage in Monheim am Rhein.

Bürgerinnen und Bürger können am "STREIFENwagen" mit den Bezirksdienstbeamtinnen sowie den ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit, aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten lassen.

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