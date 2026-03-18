Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdiebstahl in Tiefgarage: 58-Jähriger bestohlen - 2603085

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Ratingen (ots)

Am Dienstagmittag, 17. März 2026, wurde ein 58-Jähriger in einer Tiefgarage in Ratingen Opfer eines Trickdiebstahls, bei dem der Täter Goldbarren und weitere Wertsachen erbeutete. Die Polizei ermittelt und warnt vor der Masche, die in letzter Zeit gehäuft im Kreis auftritt.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr suchte der Ratinger die Sparkasse an der Minoritenstraße auf, um aus einem Schließfach mehrere Goldbarren und weitere Wertgegenständeabzuholen. Im Anschluss begab er sich zu seinem Auto im Parkhaus "Rathaus", wo er die Tasche mit den Wertgegenständen auf dem Rücksitz seines Autos ablegte.

Als er einsteigen wollte, wurde er von einem Mann angesprochen. Dieser machte ihn auf mehrere Reißzwecken aufmerksam, die unmittelbar neben dem rechten Vorderrad des Autos auf dem Boden lagen. Der 58-Jährige sammelte daraufhin die auf dem Boden liegenden Reißzwecken auf. Unmittelbar darauf stellte er den Diebstahl der Tasche mit dem wertvollen Inhalt fest. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Der circa 45 Jahre alte Mann, der ihn auf die Reißzwecken aufmerksam gemacht hatte, flüchtete in unbekannte Richtung. Er wird als circa 1,80 Meter groß, mit osteuropäischem Erscheinungsbild und kräftiger Figur beschrieben. Er trug einen weißen Pullover und eine dunkle Hose.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Mann trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Einsatzkräfte leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Tat im Parkhaus "Rathaus" an der Minoritenstraße beobachtet oder kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Zugleich warnt die Polizei vor den Trickdiebstählen und rät, Taschen mit wertvollem Inhalt auch bei Ablenkungen nicht unbeaufsichtigt im Auto zu lassen. Behalten Sie diese stets im Blick oder verriegeln Sie das Auto, bevor Sie sich mit vorgeblichen Hinweisgebern unterhalten.

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