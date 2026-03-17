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POL-ME: Falscher Polizist bestiehlt Lkw-Fahrer: Polizei warnt und bittet um Hinweise - 2603081

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Ratingen / Erkrath (ots)

Am Montagabend, 16. März 2026, wurden in Ratingen zwei Lkw-Fahrer von einem falschen Polizisten bestohlen. Die Polizei warnt vor der Masche und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 22:10 Uhr wurde ein 43-jähriger Lkw-Fahrer, der sein Fahrzeug in einem Industriegebiet an der Halskestraße abgestellt hatte, von einem Mann angesprochen, der sich als Polizist ausgab. Er täuschte eine allgemeine Verkehrskontrolle vor und entwendete dabei aus dem Portmonee des 43-Jährigen eine dreistellige Summe Bargeld. Danach rannte er zu einem schwarzen Kleinwagen der Marke Audi und fuhr in Richtung Kaiserswerther Straße davon.

Gegen 22:30 Uhr klopfte ein unbekannter Mann an der Scheibe eines weiteren Lkw-Fahrers, der an der Straße "An den Dieken" geparkt hatte. Ein vermeintlicher Polizist forderte den 40-jährigen Fernfahrer dazu auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen, um zu prüfen, ob es echt sei. Anschließend flüchtete er mit einer vierstelligen Summe Bargeld. Er fuhr mit einem schwarzen Audi in Richtung Breitscheider Weg davon.

Die Lkw-Fahrer alarmierten die Polizei, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Er wird beschrieben als:

- circa 1,80 Meter groß - ungefähr 35 Jahre alt - schlank - mit kurzen, lichten schwarzen Haaren und ohne Bart - mit südeuropäischem Erscheinungsbild - trug ein Oberteil mit der Aufschrift "Polizei" und Deutschlandflagge auf dem Arm

Schon in der Nacht auf Samstag, 14. März 2026, kam es gegen 5:10 Uhr zu einer gleichgelagerten Tat auf einem Autobahnparkplatz der A3 in Erkrath. Einem 38-jährigen Lkw-Fahrer wurde auf dem Parkplatz "Stinderhof" von einem falschen Polizisten Bargeld gestohlen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat am Montagabend gegen 22 Uhr an der Halskestraße in Ratingen-Tiefenbroich oder an der Straße "An den Dieken" in Ratingen-Lintorf etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizei warnt:

Bitte lassen Sie sich bei Polizeikontrollen, die Ihnen verdächtig vorkommen, den Dienstausweis zeigen oder alarmieren Sie den Notruf.

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