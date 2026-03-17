Polizei Mettmann

POL-ME: Taxifahrerin beraubt - die Polizei bittet um Hinweise - 2603080

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Haan (ots)

Am späten Montagabend, 16. März 2026, wurde eine 38-jährige Taxifahrerin unter Vorhalt einer Schusswaffe von einem Mann beraubt. Trotz einer intensiven Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, floh der Räuber unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:35 Uhr stieg ein Mann in ein wartendes Taxi an der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 46. Der Fahrgast bat um eine Fahrt nach Solingen Wald. Anschließend ließ er sich zurück nach Haan bringen.

Gegen 23:50 Uhr stoppte die 38-jährige Taxifahrerin auf Wunsch des Fahrgastes an der Walder Straße in Höhe der Einmündung "Am Ideck". Der Mann bedrohte die Frau mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Wertgegenständen. Mitsamt seiner Tatbeute, wenige hundert Euro Bargeld und ein Handy der Marke Samsung, floh der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die 38-Jährige begab sich zu einer nahgelegenen Gaststätte und alarmierte folgerichtig die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte begannen mit intensiven Fahndungsmaßnahmen und setzten zudem auch einen Polizeihubschrauber ein. Der flüchtige Räuber konnte jedoch im Umfeld leider nicht mehr angetroffen werden.

Die 38-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften vor Ort erstmedizinisch versorgt.

Der Räuber kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - dicke Statur - schwarzer Vollbart - bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, einer blauen Jogginghose der Marke "Umbro" und schwarzen Schuhe

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kann Angaben zum flüchtigen Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

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