Polizei Mettmann

POL-ME: Seniorin in Wohnung ausgeraubt - die Polizei bittet um Mithilfe - 2603074

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Velbert (ots)

Am Samstagnachmittag, 14. März 2026, wurde eine Seniorin in ihrer Wohnung in Velbert von einem unbekannten Täter überfallen und ausgeraubt. Die Seniorin wurde bei der Tat glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:45 Uhr klingelte ein junger Mann an der Tür eines Einfamilienhauses an der Straße "Am Thekbusch". Als die Bewohnerin die Tür öffnete, drängte der Mann sie unmittelbar gewaltsam zurück in den Flurbereich und schubste sie zu Boden. Anschließend fesselte und knebelte er sie. Er durchsuchte die Wohnräume nach Wertgegenständen und floh wenige Minuten später mit derzeit unbekannter Tatbeute aus dem Haus.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Täter in ein wartendes, weißes oder silbergraues Auto (vermutlich ein VW Passat CC mit Heckspoiler) und floh anschließend in Richtung Rohdenhauser Straße.

Das Fluchtauto konnte von den alarmierten Einsatzkräften der Polizei trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der flüchtige Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 25 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - europäisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - kurze blonde Haare - gepflegtes Äußeres - trug eine blaue Jeans, eine dünne grüne Jacke und schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Straße "Am Thekbusch" beobachtet oder kann Angaben zu dem flüchtigen Täter oder dem Fluchtfahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

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