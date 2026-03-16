Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603078

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am frühen Freitagmorgen (13. März 2026) versuchten bislang noch unbekannte Täter in einen Discounter an der Brüsseler Straße einzubrechen. Hierbei wurde um 4:45 Uhr der Einbruchsalarm ausgelöst. Ob es tatsächlich zu einem vollendeten Geschäftseinbruch kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bislang nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Lintorf sind in der Nacht auf Samstag (14. März 2026) bislang noch unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße "Am Schließkothen" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie das Küchenfenster auf, um in das Haus zu gelangen, welches sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum von 20 Uhr am Donnerstag (12. März 2026) bis 13:30 Uhr am Freitag (13. März 2026) in ein Einfamilienhaus an der Walder Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kletterten sie hierzu durch ein Fenster. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Im Zeitraum von 15:15 Uhr am Freitag (13. März 2026) bis 15:50 Uhr am Samstag (14. März 2026) drangen bislang noch unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße "Kirchkuhle" in Baumberg ein, indem sie das Küchenfenster aufhebelten. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Was entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell