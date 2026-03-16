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POL-ME: "Komm ins Team 110!": Polizei stellt sich auf Ausbildungsmesse vor - 2603077

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Erkrath (ots)

Am Samstag, 21. März 2026, findet zum fünften Mal die Ausbildungsbörse in der Stadthalle Erkrath statt. Unsere Personalwerberinnen sind dabei und beantworten alle Fragen zum Start bei der Polizei.

Wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen muss man erfüllen? Was hat es mit dem Studiengang für die Kriminalpolizei auf sich? Was erwartet einen während der dualen Studiengänge oder während des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level"? Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sá Galante Baasch beantworten alle Fragen von 10:30 bis 13:30 Uhr persönlich an ihrem Infostand in der Stadthalle Erkrath, Neanderstraße 58, 40699 Erkrath.

Next Level: Fachoberschule Polizei

Seit 2022 gibt es die Möglichkeit, im Rahmen des zweijährigen Bildungsgangs "Next Level" mit mittlerer Reife die Fachhochschulreife zu erwerben. Gleichzeitig sichern sich die Schülerinnen und Schüler eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei NRW und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern man den Abschluss erfolgreich absolviert und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllt.

Es besteht auch die Möglichkeit, nach einem Abschluss einer mindestens zweijährigen Berufsausbildung und einer danach mindestens dreijährigen Tätigkeit im gelernten Beruf, ein Studium bei der Polizei aufzunehmen. Die Chancen auf einen Studienplatz bei der Polizei NRW sind, angesichts der weiterhin hohen Einstellungszahlen, für jede Bewerberin und jeden Bewerber sehr gut.

Duales Studium: Schwerpunkt "Ermittlungen"

Bereits bei der Bewerbung kann können sich Interessierte für den Schwerpunkt "Ermittlungen" (Kriminalpolizei) entscheiden. Wenn Bewerberinnen und Bewerber diesen Schwerpunkt auswählen, bekommen sie schon vor dem Studium eine Zusage für die Kriminalpolizei und eine regionale Standortgarantie im Bereich der Einstellungs- und Ausbildungsbehörden. Der Schwerpunkt bereitet die Studierenden gezielt auf die Aufgaben bei der Kriminalpolizei vor. Nach dem Studium werden die Kommissaranwärterinnen und -anwärter schon nach nur einem Jahr Wachdienst zur Kripo wechseln. Danach können sie sich entscheiden, ob sie weiterhin bei der Kripo oder in einem anderen Bereich der Polizei arbeiten möchten.

Der Eintritt zur Ausbildungsbörse ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich auch unabhängig von Berufsmessen jederzeit unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02104 982-2222 mit ihren Fragen melden.

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