Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Vermisstenfahndung - 13-Jährige angetroffen - 2603071

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann in einer Pressemitteilung (ots-Nummer 2603069) berichtet hatte, hatten Einsatzkräfte seit Freitag, 13. März 2026, nach der vermissten 13-jährigen Hildenerin gesucht.

Mit großer Erleichterung konnte die Polizei am gestrigen Sonntag, 15. März 2025, ihre Suchmaßnahmen abschließen, nachdem das Mädchen wohlbehalten in Koblenz angetroffen werden konnte.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal entfernt und bittet darum, das Foto der als vermisst gemeldeten 13-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht weiter zu verwenden.

Gleichzeitig bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Hildenerin beteiligt haben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell