Polizei Mettmann

POL-ME: "Komm ins Team 110!": Einladung zum Cop-Game - 2603066

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

Das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann hat gemeinsam mit den Personalwerberinnen des Polizeipräsidiums Wuppertal ein neues Format zur Nachwuchsgewinnung konzipiert.

Bei dem interaktiven Planspiel "Cop-Game" können Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Aufgabenbereiche der Polizei kennenlernen und sogar selbst in die Rolle einer Polizistin oder eines Polizisten schlüpfen.

An dem Tag beantworten unsere Personalwerberinnen, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehman und Regierungsbeschäftigte Jennifer Sa Galante Baasch, alle Fragen rund um den Polizeiberuf und das duale Studium.

Wann? Am 11. April 2026 von 11 bis ungefähr 15 Uhr

Wo? Am Adalbert-Bach-Platz 1, 40822 Mettmann

Für wen? Es können alle Schülerinnen und Schüler, die sich aktuell in der gymnasialen Oberstufe befinden, teilnehmen.

Kostenlose Anmeldung bis zum 9. April unter: personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de

Allgemeine Fragen rund um das Bewerbungs- und Auswahlverfahren bei der Polizei NRW beantwortet das Team der Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Mettmann unter 02104 982-2222 oder per E-Mail unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de gerne auch persönlich.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell