POL-ME: Trickdiebin stiehlt 70-Jähriger die Goldkette - 2603064

Langenfeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12. März 2026, ist eine 70-Jährige in Langenfeld Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Täterin stahl der Frau ihre Halskette und floh anschließend unerkannt mit einem Auto. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:45 Uhr war eine 70-Jährige zu Fuß entlang der Talstraße unterwegs, als sie von den Insassen eines Autos angesprochen und nach dem Weg zu einer Apotheke gefragt wurde. Nachdem die Langenfelderin Auskunft gegeben hatte, beabsichtigte eine Insassin, der Seniorin "als Dank" für ihre Hilfsbereitschaft eine Halskette zu schenken. Als die Langenfelderin die Annahme dankend ablehnte, stieg eine Frau aus dem Auto und versuchte, ihr die Halskette umzulegen. Erst als der ebenfalls anwesende Ehemann der 70-Jährigen eingriff, stieg die Frau umgehend in das Auto und ließ dabei die geschenkte Halskette fallen.

Der silberfarbene Kombi der Marke VW (älteres Modell) entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Im Anschluss stellte die 70-Jährige fest, dass ihre eigene goldene Halskette im Wert von circa 1500 Euro entwendet worden war und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Trickdiebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 40 bis 45 Jahre alt - circa 1,70 Meter groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - schlanke Statur - trug eine Bluse mit rotem Muster und ein locker gebundenes Kopftuch - hatte auffallend lange weiße Fingernägel

Der Fahrer des älteren VW Kombi kann lediglich als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben werden. Angaben zur zweiten Insassin liegen nicht vor.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Talstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

