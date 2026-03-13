Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte stehlen zwei Container mit Kupferkabeln - 2603067

Velbert (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (12. März 2026) große Mengen Kupferkabel von einer Baustelle in Velbert-Birth entwendet.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (11. März 2026), 17 Uhr, und Donnerstag (12. März 2026), 6.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter zwei große Container mit einem Fassungsvermögen von jeweils rund 40 Kubikmetern von einer Baustelle an der Robert-Koch-Straße entwendet. Darin befanden sich große Mengen an Kupfer- und Haushaltskabeln. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Wie die Täter die beiden Container entwendet haben, ist derzeit noch unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen müssen sie dazu aber mindestens einen Lkw und auch einen Kran genutzt haben.

Die Polizei in Velbert fragt: Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl geben und hat im genannten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen auf dem Baustellengelände gemacht? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

