POL-ME: Falsche Bankmitarbeitende betrügen Seniorin - 2603060

Ratingen (ots)

Am Mittwoch, 11. März 2026, wurde eine 90-jährige Ratingerin von zwei falschen Bankmitarbeitenden betrogen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Die Frau täuschte vor, dass es auf dem Konto der Seniorin zu verdächtigen Abbuchungen gekommen sei. Sie bot an, die Debitkarte auszutauschen und brachte die Ratingerin dazu, ihre Karte kurze Zeit später einem unbekannten Abholer zu übergeben. Als die Ratingerin misstrauisch wurde, alarmierte sie die Polizei und sperrte unverzüglich ihre Bankkarte.

Bereits gegen 12 Uhr kam es nicht weit entfernt zu einem versuchten Betrug einer 78-jährigen Ratingerin mit derselben Masche. Glücklicherweise wurde die Seniorin bereits bei dem Treffen mit dem Täter skeptisch und händigte ihm ihre Geldkarten nicht aus.

Die Seniorinnen beschreiben den Abholer als:

- ungefähr 30 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - mit südeuropäischem Erscheinungsbild - er trug ein Basecap

Die Polizei fragt:

Wer hat am Mittwoch gegen 12 Uhr an der Fritz-Windisch-Straße oder gegen 13 Uhr in einem Wohngebiet östlich der Tiefenbroicher Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet und rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

