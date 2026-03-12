Polizei Mettmann

POL-ME: Der "STREIFENwagen" kommt nach Langenfeld - 2603061

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der nächsten Woche ist der "STREIFENwagen" gleich mehrfach in Langenfeld anzutreffen:

Am Montag, 16. März 2026, steht Polizeihauptkommissarin Leandra Arnold in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf der Rheindorfer Straße in Langenfeld-Galkhausen auf dem Parkplatz des Einzelhandelgeschäftes "Kaufland".

Bürgerinnen und Bürger können am "STREIFENwagen" mit der Bezirksdienstbeamtin sowie zwei ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit aber auch zu konkreten Anliegen informieren und beraten lassen.

Ebenso können Sie Polizeihauptkommissarin Leandra Arnold gemeinsam mit zwei ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit am Mittwoch, 18. März 2026, in der Zeit von 11 bis 12:30 Uhr an der Kaiserstraße vor der dortigen Kirche antreffen.

Dritter und letzter Termin in der 12. Kalenderwoche ist Freitag, 20. März 2026, wo der STREIFENwagen in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des 'Edeka"-Supermarktes an der Schneiderstraße steht. Auch hier können Sie sich von Polizeihauptkommissarin Leandra Arnold und zwei ASS!en vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit beraten lassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell