Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603062

Bild-Infos

Download

Langnefeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Dienstagabend, 10. März 2026, war eine 54-jährige Langenfelderin mit ihrem Fahrrad gegen 19 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Hilden unterwegs. Am Einmündungsbereich Hildener Straße / Kaiserstraße / Annastraße beabsichtigte sie die Hildener Straße zu überqueren, als der Fahrer eines dunklen Autos, das von rechts aus der Hildener Straße kam, ihren Vorderreifen touchierte. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer, der als ungefähr 30 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben wird, kümmerte sich sofort um die 54-Jährige. Er fuhr weiter als Fahrradfahrerin ihm sagte, dass es ihr gut gehe. Der Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell