POL-ME: Wiederholt am Steuer trotz Fahrverbot: Polizist stoppt 52-jährige Erkratherin - 2603063

Erkrath (ots)

Am Donnerstag (12. März 2026) hat die Polizei in Erkrath eine 52 Jahre alte Frau gestoppt, die zum wiederholten Male trotz Fahrverbot mit ihrem Auto im Straßenverkehr unterwegs war. Darüber hinaus wurde ihr Beifahrer wegen eines offenen Haftbefehls festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 8:05 Uhr war ein Bezirksdienstbeamter aus Erkrath unterwegs zu einem Ermittlungseinsatz, als ihm ein Wagen mit zwei Personen darin auffiel. Der Bezirksdienstbeamte erkannte die beiden Personen in dem Auto sofort und wusste, dass die Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Erst Anfang Februar war die Frau in eine Verkehrskontrolle geraten, wo festgestellt wurde, dass ihr Führerschein bereits im Jahr 2011 eingezogen worden war. Zudem wusste der Bezirksdienstbeamte auch, dass gegen ihren Beifahrer, ein 59-jähriger Erkrather, ein offener Haftbefehl wegen eines Betrugsdeliktes vorlag.

Daraufhin folgte der Polizist dem Duo, das zunächst versuchte, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. An der Curtiusstraße in Hochdahl konnte der Bezirksdienstbeamte den Wagen jedoch stoppen und den Beifahrer festnehmen.

Bei der Kontrolle stellte der Polizist fest, dass die Kennzeichen an dem Auto nicht zu dem Wagen gehörten und für das Auto auch kein Versicherungsschutz bestand. Zudem verfügt es über keine gültige Hauptuntersuchung. Gegen die 52-jährige Erkratherin wurden daher mehrere Verfahren eingeleitet - unter anderem wegen des wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Beifahrer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

