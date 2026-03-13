Polizei Mettmann

POL-ME: Mitsubishi Colt gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2603065

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 12. März 2026, wurde in Velbert ein Mitsubishi Colt entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16 Uhr sah ein 43-jähriger Velberter seinen siebzehn Jahre alten blauen Mitsubishi Colt zuletzt am Straßenrand an der Friedrichstraße in Höhe der Hausnummer 75 geparkt stehen. Als er gegen 16:45 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass das Fahrzeug gestohlen worden war und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben das Auto mit Düsseldorfer Kennzeichen (D) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Friedrichstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann