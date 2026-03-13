Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603068

Velbert/Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (12. März 2026) zwischen 17.20 Uhr und 20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Looker Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täterinnen oder Täter gewaltsam Zutritt, indem sie die Terrassentüre aufhebelten und das Fensterglas einschlugen. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Drei männliche Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag (12. März 2026) gegen 0 Uhr Zugang zu einem Einkaufsmarkt an der Flurstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie eine Zugangstüre auf und gelangten so in einen Lagerraum und anschließend in den Verkaufsraum. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen offensichtlich nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

