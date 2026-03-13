PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603068

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603068
  • Bild-Infos
  • Download

Velbert/Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

   --- Velbert ---

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (12. März 2026) zwischen 17.20 Uhr und 20 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Looker Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täterinnen oder Täter gewaltsam Zutritt, indem sie die Terrassentüre aufhebelten und das Fensterglas einschlugen. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

   --- Mettmann ---

Drei männliche Täter haben sich in der Nacht zu Donnerstag (12. März 2026) gegen 0 Uhr Zugang zu einem Einkaufsmarkt an der Flurstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie eine Zugangstüre auf und gelangten so in einen Lagerraum und anschließend in den Verkaufsraum. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen offensichtlich nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren