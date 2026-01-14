HZA-MD: Zukunftstag 2026 - den Zoll in Sachsen-Anhalt kennen lernen / Bewerbungen für den 23. April 2026 noch möglich

Hauptzollamt Magdeburg

Am 23. April 2026 findet der Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag und Boys' Day - Jungen-Zukunftstag statt und auch das Hauptzollamt Magdeburg nimmt an seinen zwei Standorten in Magdeburg-Rothensee und Halle (Saale) daran teil.

In der Zeit von 9 bis 14 Uhr können sich interessierte Schülerinnen und Schüler über das breite Aufgabenspektrum des Zolls in Sachsen-Anhalt informieren und einen Einblick in die tägliche Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner erhalten. So stellen sich unter anderem die Bereiche Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zollamt und Kontrolleinheit Verkehrswege, aber auch der Prüfungsdienst, der Bereich Abgabenerhebung und die Vollstreckungsstelle vor.

In Kleingruppen werden die Schülerinnen und Schüler die einzelnen Bereiche kennenlernen und alles Wissenswerte rund um den Beruf, die Ausbildung und das Duale Studium einer Zöllnerin und eines Zöllners erfahren, denn beim Zoll ist die Arbeit in den unterschiedlichsten Bereichen möglich - ob vom Schreibtisch aus oder vor Ort im Außendienst.

Freie Plätze sind noch vorhanden. Anmeldungen können per E-Mail an Zukunftstag.hza-magdeburg@zoll.bund.de übersandt werden. Die Anmeldung sollte dabei folgende Informationen beinhalten:

- Name, Vorname, Geburtsdatum - eigene Adresse - gewünschte Kommunikation (E-Mail, Mobilfunk, Festnetz) - Angabe, an welchem Ort teilgenommen werden soll - Ort und Art der Schule - Angabe zur Klassenstufe - Zustimmung oder Ablehnung der/ des Erziehungsberechtigten zur Aufnahme von Fotografien für die Öffentlichkeitsarbeit

Folgende Veranstaltungsorte sind vorgesehen:

- Hauptzollamt Magdeburg, Ihleburger Straße 4, 39126 Magdeburg - Hauptzollamt Magdeburg, Merseburger Straße 196, 06110 Halle (Saale)

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Magdeburg mit seinen 590 Beschäftigten ist die örtliche Behörde der Zollverwaltung und mit seinen Sachgebieten und den fünf Zollämtern in Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Aschersleben und Stendal ist es für alle zöllnerischen Belange im Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und ist der Generalzolldirektion unterstellt. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen die Erhebung von Verbrauchsteuern, Kraftfahrzeugsteuer, Einfuhrumsatzsteuer und Zöllen, die Vollstreckung von Geldforderungen des Bundes und der Sozialbehörden, die Kontrolle und Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Im Jahr 2024 hat das Hauptzollamt Magdeburg rund 241.000 Zollanmeldungen bearbeitet, mehr als 1,9 Milliarden EURO an Steuern und Zöllen erhoben, rund 707.000 Zigaretten, 670 kg Wasserpfeifentabak und ca. 390 kg illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt sowie 14,2 Millionen EURO Schaden durch Schwarzarbeit aufgedeckt.

