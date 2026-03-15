Polizei Mettmann

POL-ME: Sieben ausgebrannte Autos bei Tiefgaragenbrand: Polizei ermittelt - 2603070

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Hilden (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 15. März 2026, brannten sieben Autos in einer Tiefgarage an der Gerresheimer Straße in Hilden aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 0:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brands in einer Tiefgarage an der Gerresheimer Straße in Höhe der Hausnummer 318 gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus der Garage. Die Polizistinnen und Polzisten begannen sofort mit der Evakuierung der Bewohnerinnen und Bewohner aus den zwei betroffenen Mehrfamilienhäusern.

Dank des Eingreifens der Feuerwehr Hilden konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass sieben Autos vollständig ausbrannten. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Die Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Die Brandursache ist aktuell unklar. Die Kriminalpolizei hat die Tiefgarage beschlagnahmt und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

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