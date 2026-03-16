Polizei Mettmann

POL-ME: Wiege-Aktion für Wohnwagen und Wohnmobile: Camperinnen und Camper trotzen dem schlechten Wetter - 2603073

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Kreis Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann freute sich am Samstag, 14. März 2026, trotz regnerischen und kalten Wetters über zahlreiche Wohnmobil- und Wohnwagenfahrende, die zur kostenlosen Wiege-Aktion auf den Parkplatz der Polizeiwache Mettmann angereist waren.

86 Fahrerinnen und Fahrer ließen in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr ihre Wohnwagen-Gespanne, Wohnmobile und Campingfahrzeuge auf der extra aufgebauten Achslastwaage wiegen.

Im Rahmen der Verwiegung stellten die Expertinnen und Experten fest, dass fast alle Fahrzeuge innerhalb der zulässigen Höchstgrenze lagen, nur zwei waren minimal überladen und wurden von den Expertinnen und Experten vor Ort zu einer besseren Gewichtsverteilung und sinnvollen Reduzierung beraten. Weil das Ziel der Aktion die Prävention und Information war, wurden die festgestellten Überladungen natürlich nicht geahndet.

Polizeihauptkommissar Andreas Knops vom Verkehrsdienst freut sich über den großen Andrang: "Wir führen die kostenlose Wiege-Aktion schon seit Jahren durch. Es überrascht uns aber immer wieder, wie viele Fahrerinnen und Fahrer schon Wochen vor der Aktion nach dem Termin fragen. Das Thema bleibt wichtig, denn ein einwandfrei beladenes Fahrzeug oder Gespann dient der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden!"

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