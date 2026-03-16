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POL-ME: Tankstelle überfallen: Polizei bittet um Hinweise - 2603072

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Haan (ots)

Am Sonntagabend, 15. März 2026, überfiel ein unbekannter Täter eine Tankstelle in Haan und bedrohte dabei einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Die Polizei war schnell vor Ort, konnte den Täter aber trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, nicht mehr antreffen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:40 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in Höhe der Hausnummer 28. Der maskierte Mann bedrohte den 21-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte ihn dazu auf, ihm den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Er entwendete anschließend eine vierstellige Summe Bargeld und flüchtete zu Fuß zu einer am Straßenrand in Höhe der Bachstraße wartenden dunklen Limousine, die danach in Richtung Hilden wegfuhr.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Diese blieb aber leider erfolglos.

Der Täter wird beschrieben als:

- ungefähr 1,70 Meter groß - schlank - mit blonden/hellbraunen Haaren und blauen oder grünen Augen - sprach akzentfrei Deutsch - er trug ein schwarzes Langarmshirt mit der Aufschrift "BOSS", eine helle Jeans mit Löchern/Rissen und schwarze Sneaker

Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntagabend, 15. März 2026, an der Düsseldorfer Straße in Haan etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

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