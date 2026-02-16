Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Kirche eingebrochen

Obrigheim (Pfalz) (ots)

In dem Zeitraum zwischen 01.02.2026 bis 15.02.2026 brachen Unbekannte in die evangelische Kirche in der Mühlheimer Hauptstraße ein. Die Hintertür des Sakralbaus wurde aufgehebelt. Ob und was entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell