Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Kirche eingebrochen

  • Bild-Infos
  • Download

Obrigheim (Pfalz) (ots)

In dem Zeitraum zwischen 01.02.2026 bis 15.02.2026 brachen Unbekannte in die evangelische Kirche in der Mühlheimer Hauptstraße ein. Die Hintertür des Sakralbaus wurde aufgehebelt. Ob und was entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

