Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

Grünstadt (ots)

Ein Mountainbike der Marke Carver entwendete ein unbekannter Täter in dem Zeitraum 06.02.2026 bis 09.02.2026 am Leininger Gymnasium. Das neongelbe Fahrrad, ein "Cross-Country-Hardtail", war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches am Abstellort ebenfalls nicht mehr aufzufinden war. Die Tat wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

