Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahrraddiebstahl
Grünstadt (ots)
Ein Mountainbike der Marke Carver entwendete ein unbekannter Täter in dem Zeitraum 06.02.2026 bis 09.02.2026 am Leininger Gymnasium. Das neongelbe Fahrrad, ein "Cross-Country-Hardtail", war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches am Abstellort ebenfalls nicht mehr aufzufinden war. Die Tat wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
