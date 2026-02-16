PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrraddiebstahl

Grünstadt (ots)

Ein Mountainbike der Marke Carver entwendete ein unbekannter Täter in dem Zeitraum 06.02.2026 bis 09.02.2026 am Leininger Gymnasium. Das neongelbe Fahrrad, ein "Cross-Country-Hardtail", war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches am Abstellort ebenfalls nicht mehr aufzufinden war. Die Tat wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

