Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Bier führen zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.02.2026 um 14:00 Uhr wurde ein 66-Jähriger mit seinem Opel in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Der aus Neustadt/W. stammende Mann gab hierzu an, dass er zwei Bier getrunken habe. Da der 66-Jährige keinen gerichtsverwertbaren Test mittels seiner Atemluft in der Dienststelle durchführen konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Nun wird das Ergebnis der Blutprobe zeigen, ob auf den Opel-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommt. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell