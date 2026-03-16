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POL-ME: Sattelzugmaschine gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2603076

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Wülfrath (ots)

In der Zeit von Samstag, 14. März 2026, bis Montag, 16. März 2026, wurde in Wülfrath eine Sattelzugmaschine entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Samstagvormittag, 14. März 2026, sah ein 43-jähriger Wuppertaler gegen 10 Uhr seine zwei Jahre alte Sattelzugmaschine von Volvo zuletzt am Straßenrand an der Dieselstraße in Höhe der Hausnummer 70 stehen. Als er am Montag, 16. März 2026, gegen 7 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass das Fahrzeug gestohlen worden war und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben das Fahrzeug mit Aachner Kennzeichen (AC) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Dieselstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

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