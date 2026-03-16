Polizei Mettmann

POL-ME: Nach GPS-Ortung: mehrere gestohlene Fahrräder aufgefunden - 2603075

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Ratingen (ots)

Ein vermutlich in der Nacht auf Samstag, 14. März 2026, gestohlenes Pedelec konnte dank eine GPS-Ortung in einem Kellerverschlag eines Ratinger Mehrfamilienhauses aufgefunden werden. Die Polizei stellte in dem Kellerabteil zwei weitere Fahrräder sicher und leitete gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am frühen Samstagmorgen alarmierte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Am Waldrand die Polizei, nachdem er den Diebstahl seines Pedelecs der Marke "Thron" festgestellt hatte. Über einen im Rad verbauten GPS-Tracker konnte der 51-Jährige zudem Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort seines Pedelecs machen.

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten begaben sich zu einem Mehrfamilienhaus an der Anschrift Berliner Platz, wo sie in einem verschlossenen Kellerabteil das Pedelec orten konnten. Auf mündliche Anordnung eines Richters des Amtsgerichtes Düsseldorf öffneten die Einsatzkräfte den Kellerverschlag gewaltsam. Sie stellten das zuvor gestohlene Pedelec der Marke "Thron" sowie ein Pedelec der Marke "Raleigh" und ein Mountainbike sicher. Auch mehrere aufgefundene Aufbruchwerkzeuge wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Eine Abfrage in den polizeilichen Datensystemen ergab, dass das Pedelec der Marke "Raleigh" als gestohlen einlag. Hinweise zur Herkunft des Mountainbikes konnten zunächst nicht erlangt werden, die Ermittlungen hierzu dauern aktuell an.

Ein vor dem Haus des 51-Jährigen aufgefundenes Pedelec der Marke "Diamant", das nach ersten Erkenntnissen vermutlich ebenfalls zuvor gestohlen worden war, stellten die Einsatzkräfte ebenfalls sicher. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Herkunft des Fahrrades an.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 25-jährigen Mieter und die 27-jährige Mieterin des Kellerverschlages ein.

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