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POL-ME: Versuchter Trickdiebstahl: 83-Jährige wird Opfer - 2603082

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Ratingen (ots)

Am Montag, 16. März 2026, wurde eine 83-Jährige in Ratingen Opfer eines Trickdiebstahls. Die Täterin floh in einem dunklen Kombi. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15:50 Uhr wurde eine 83-Jährige am Lerchenweg in Höhe der Hausnummer 2 von einer Frau in einem dunklen Kombi mit ausländischen Kennzeichen angesprochen. Diese fragte nach dem Weg zu einem örtlichen Supermarkt. Nachdem die Seniorin hilfsbereit Auskunft gegeben hatte, stieg die Frau aus dem Auto und bot ihr als Geschenk einen Ring an.

Die 83-Jährige lehnte das Angebot ab. Als sie den Ring zurückgeben wollte, wurde sie von der Frau in eine angrenzende Hecke gedrückt und nach Wertgegenständen abgetastet. Die Seniorin rief lautstark um Hilfe und die Frau stieg fluchtartig zurück in das wartende Auto, das sich in Richtung Mülheimer Straße entfernte.

Alarmierte Einsatzkräfte konnten den flüchtigen Kombi trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen.

Die Trickdiebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,65 Meter groß - dunkle schwarze Haare, mit einer roten Schleife zum Zopf gebunden - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem Rock mit Blumenmuster, einer schwarzen Strickjacke und Sandalen

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den flüchtigen Trickdieben tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

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