Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603079

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Hilden / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Dienstagmorgen, 10. März 2026, wurde eine 13-jährige Radfahrerin auf der Gerresheimer Straße durch eine sich öffnende Autotür leicht verletzt. Gegen 7.45 Uhr befuhr das Mädchen auf ihrem Fahrrad die Gerresheimer Straße, als sie einem Auto ausweichen musste, welches auf dem Radfahrschutzstreifen hielt. Das Mädchen wich nach rechts auf den Gehweg aus. Als sie das Auto nach eigenen Angaben im Schritttempo passieren wollte, öffnete sich die hintere Beifahrertür und verletzte sie am Ellenbogen. Ein etwa gleichaltriger Junge mit mittellangen braunen Haaren, die schräg über das Gesicht liefen, stieg aus und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Auch der Fahrer des Autos entfernte sich mit dem Fahrzeug, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt.

Am Mittwoch, 11. März 2026, wurde auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants an der Hofstraße in Hilden ein schwarzer Audi A1 beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 14:50 Uhr. Als sie gegen 15:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden rechts am hinteren Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Ein Zeuge beobachtete, wie ein junger Mann in einem silbernen Mercedes mit Mettmanner Kennzeichen (ME) beim Wenden gegen den Audi stieß. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 14. März 2026, wurde in dem Parkhaus am Berliner Ring in Monheim am Rhein ein schwarzer 3er BMW beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 11:45 Uhr. Als sie gegen 12:15 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden links am Heck fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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