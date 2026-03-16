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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil einer Minderjährigen ---

Diepholz (ots)

Am 14.03.2026 wurde bei der Polizei Weyhe eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil einer Minderjährigen angezeigt. Demnach lockten fünf Mädchen das minderjährige Opfer am 12.03.2026, im Tatzeitraum zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, in eine Kundentoilette im Marktkauf-Warenhaus in Stuhr, Henleinstraße. Dort beleidigte die Gruppe das Mädchen, stieß es zu Boden und trat gegen ihren Kopf und ihre Beine. Das Opfer erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde später in einem Krankenhaus behandelt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sachdienliche Angaben zum Sachverhalt zu machen. Wer hat die besagte Mädchengruppe im angegebenen Tatzeitraum in der Nähe der Kundentoiletten bemerkt und kann Hinweise auf den Tatablauf und zu den Täterrinnen geben? Die Polizei Weyhe nimmt diese unter der Tel.-Nr. 0421/80660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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