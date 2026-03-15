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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 15.03.2026

Diepholz (ots)

Barnstorf - Einbruchdiebstahl aus Kindergarten

Am Samstagnachmittag, zwischen 17:00 Uhr bis 17:50 Uhr, ist es beim Kindergarten "Die Kleine Strolche", in Barnstorf, zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zutritt zum Objekt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz unter der Telefonnummer 05441/971-0 zu melden.

Syke - Diebstahl von Gasflaschen

In der Nacht vom 13.03.2026 auf den 14.03.2026 verschaffen sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das umzäunte Außengelände einer Firma, welche an der Gartenstraße in Syke ansässig ist. Hier wird ein Metallkäfig mit Gasflaschen gewaltsam geöffnet. Anschließend werden diverse Flaschen entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

Syke / Heiligenfelde - Einbruchsdiebstahl aus Wohnhaus

In dem Zeitraum vom 08.03.2026, 13:00 Uhr, bis zum 14.03.2026, 16:30 Uhr, ist es in der Hannoverschen Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die bislang unbekannten Täter sind dabei gewaltsam in das Wohnhaus eingedrungen. Ob Diebesgut erlangt wurde ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Wichmann S./PKin
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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