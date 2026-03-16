POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brand in Mehrparteienhaus

Diepholz (ots) - Am Samstagabend gerieten in einer Gaststätte in Bruchhausen-Vilsen, Dille, mehrere Gäste in Streit und körperliche Auseinandersetzung. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizeibeamte verletzt. Im Laufe des Abends gerieten Feiernde aus zwei unterschiedlichen Gesellschaften in einer Gaststätte in Streit, dabei soll auch mit einem Messer gedroht worden ...

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