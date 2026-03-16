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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Brand in Mehrparteienhaus ---

Diepholz (ots)

Am 15.03.2026, um 19:15 Uhr führte ein Fettbrand in Bruchhausen-Vilsen, Gehlbergen zu einem Küchenbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Eine Hausbewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation. Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar und wurde beschlagnahmt. Der Gebäudeschaden beläuft sich ca. 10000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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