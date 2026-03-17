Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603083

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Mittwochabend, 11. März 2026, wurde ein auf einem Parkstreifen an der Kuhlendahler Straße geparkter Mercedes Benz Sprinter in Velbert-Tönisheide stark beschädigt. Der Fahrer hatte den Wagen mit einem Kennzeichen für die Stadt Castrop-Rauxel (CAS) zuletzt unbeschädigt gegen 17:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 7 gesehen. Gegen 19 Uhr stellte er einen frischen Unfallschaden im Frontbereich fest. Die Frontstoßstange war zum Teil abgerissen und auch der Kühlergrill beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei --- - Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat! - Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110). - Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort. - Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell