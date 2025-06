POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Autos beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (26.06.25) einen grauen VW Sportsvan an der Kolpingstraße beschädigt. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr stand dieser am Fahrbahnrand in Richtung Am Brunnenbach. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

