Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auf Schnee die Kontrolle über PKW verloren

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr am 15.02.2026 gegen 22:40 Uhr mit seinem PKW mit Anhänger die A 61 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe Waldlaubersheim kam er auf schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Schild. Am Fahrzeug des 33-Jährigen entstand Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

