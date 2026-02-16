PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auf Schnee die Kontrolle über PKW verloren

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr am 15.02.2026 gegen 22:40 Uhr mit seinem PKW mit Anhänger die A 61 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe Waldlaubersheim kam er auf schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Schild. Am Fahrzeug des 33-Jährigen entstand Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 16.02.2026 – 07:37

    POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt

    A 61/Rheinböllen (ots) - Ein 27-Jähriger befuhr am 15.02.2026 gegen 19:50 Uhr mit seinem PKW die A 61 aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Koblenz. An der Anschlussstelle Rheinböllen wollte er die Ausfahrt in Richtung B 50 nehmen, verlor hierbei bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand Sachschaden. Den Schaden am PKW ...

  • 16.02.2026 – 07:25

    POL-VDMZ: Zu spät und zu schnell in die ausfahrt gefahren

    A 63 Dreisen (ots) - Quasi "bis auf den letzten Meter links" befuhr ein 24-Jähriger am 15.02.2026 gegen 16:25 Uhr mit seinem PKW die A 63 in Richtung Kaiserslautern. Unmittelbar vor dem Ausfädelungsstreifen Ausfahrt Göllheim/Dreisen überholte der 24-Jährige noch vor ihm fahrende Fahrzeuge über die linke Spur der Autobahn und fuhr im letzten Moment nach rechts in die Ausfahrt. Hier verlor er aufgrund nicht ...

