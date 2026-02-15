PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zivile Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen auf der BAB 61 und BAB 63 - Mehrere Fahrverbote zu erwarten

Gau-Bickelheim (ots)

Am Sonntagvormittag führte die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in der Zeit von 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr umfangreiche zivile Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auf den Bundesautobahnen 61 und 63 durch.

Schwerpunkt der Kontrollen waren Geschwindigkeitsverstöße sowie die Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Die Messungen erfolgten mit einem zivilen Videomessfahrzeug (ProVida-System).

Kontrolliert wurden insbesondere die Streckenabschnitte zwischen den Anschlussstellen Waldlaubersheim und Rheinböllen auf der BAB 61 und Kirchheimbolanden und Alzey auf der BAB 63.

Insgesamt konnten fünf Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen werden.

Bei vier dieser Fahrzeuge war die Geschwindigkeitsüberschreitung derartig gravierend, dass die jeweilige/n Fahrzeugführer/-in mit einem Fahrverbot und hohem dreistelligen Bußgeld rechnen müssen. Es wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist im Zuge dieser Maßnahmen erneut darauf hin, dass zu hohe Geschwindigkeiten und zu geringer Abstand zu den häufigsten Unfallursachen zählen und gerade auf den Bundesautobahnen zu schweren (Unfall-)Folgen führen können.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:44

    POL-VDMZ: Nachtragsmeldung / Unfall auf A 63

    A63/ Bischheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW kam es am 11.02.2026 gegen 08:40 Uhr auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz. Dort kam eine 36-jährige Fahrerin eines PKW kurz nach dem Parkplatz Heubergerhof auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein 61- jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der die rechte Spur befuhr, fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den PKW auf. Dieser wurde hierdurch in die ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 09:13

    POL-VDMZ: Unfall auf A 63

    A 63/Bischheim (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen vermutlich einem PKW und einem LKW behindert derzeit den Verkehr auf der A 63 zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim in Fahrtrichtung Mainz. Da nicht genau bekannt ist, ob es zu schwereren Verletzungen bei einem der am Unfall beteiligten Personen gekommen ist, ist ein Rettungshubschrauber neben der Autobahn gelandet. Zum Unfallhergang, zur genauen Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sowie zu Körper- und Sachschäden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren