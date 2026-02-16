Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu spät und zu schnell in die ausfahrt gefahren

A 63 Dreisen (ots)

Quasi "bis auf den letzten Meter links" befuhr ein 24-Jähriger am 15.02.2026 gegen 16:25 Uhr mit seinem PKW die A 63 in Richtung Kaiserslautern. Unmittelbar vor dem Ausfädelungsstreifen Ausfahrt Göllheim/Dreisen überholte der 24-Jährige noch vor ihm fahrende Fahrzeuge über die linke Spur der Autobahn und fuhr im letzten Moment nach rechts in die Ausfahrt. Hier verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Audi und fuhr geradeaus durch die Grünfläche, über die gegenüberliegende Auffahrt hinweg, bis er im Graben zum Stillstand kam. Dabei beschädigte er mehrere Leitpfosten und verursachte Flurschaden an der Grünfläche. Der junge Mann verletzte sich leicht. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim fest, dass der 24-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der junge Mann muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

