POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt
A 61/Rheinböllen (ots)
Ein 27-Jähriger befuhr am 15.02.2026 gegen 19:50 Uhr mit seinem PKW die A 61 aus Fahrtrichtung Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Koblenz. An der Anschlussstelle Rheinböllen wollte er die Ausfahrt in Richtung B 50 nehmen, verlor hierbei bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand Sachschaden. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.
