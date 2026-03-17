Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei: 104 waren zu schnell unterwegs - 2603082

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Langenfeld (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollierte am Sonntag, 15. März 2026, die Geschwindigkeit auf der innerörtlichen Schneiderstraße in Langenfeld, um hier die Einhaltung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zu überprüfen.

1.440 Fahrzeuge fuhren zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr durch die aufgebaute Messtelle. Die gute Nachricht: Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmenden hielt sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Allerdings überschritten 104 Fahrerinnen und Fahrer die erlaubten 50 km/h. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer aus Mettmann, der abzüglich der Toleranz 44 km/h zu schnell unterwegs war.

Geahndet wird der Verstoß mindestens mit zwei Punkten im Fahreignungsregister, einem Bußgeld von 400 Euro und einem Monat Fahrverbot.

Hinweis:

Im Rahmen der Verkehrsstrategie #LEBEN kündigen wir Geschwindigkeitskontrollen nicht mehr an, um den Kontrolldruck auf den Straßen im Kreis zu erhöhen.

Wir berichten regelmäßig über die Ergebnisse an ausgewählten Standorten, aber stellen klar, dass im gesamten Kreisgebiet täglich mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet werden muss. Zu hohes Tempo ist eine der häufigsten Unfallursachen. Die polizeiliche Botschaft lautet daher: Bitte halten Sie sich an die Geschwindigkeitsregeln!

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