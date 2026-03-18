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POL-ME: Erfolgreich gestellt: Autofahrer ohne Führerschein flüchtet unter Drogeneinfluss - 2603087

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Velbert (ots)

Am Dienstagabend, 17. März 2026, versuchte ein 20-Jähriger in Velbert sich einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen. Die Einsatzkräfte konnten den Mann stellen und leiteten gleich mehrere Verfahren gegen ihn ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:50 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei auf der Deller Straße einen Opel Corsa mit einem defekten Frontscheinwerfer. Die Polizistinnen und Polizisten entschlossen sich, das Auto zu stoppen. Der Fahrer des Opel missachtete jedoch die Anhaltezeichen und floh. Die Einsatzkräfte verfolgten den Wagen bis zu einer Sackgasse, wo der Fahrer das Auto verließ und zu Fuß seine Flucht fortsetzte.

Kurz darauf konnten sie den Mann, einen 20-jährigen Kosovaren, versteckt im Bereich eines Firmengeländes an der Friedrichstraße stellen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann das Auto unter dem Einfluss von Cannabis geführt hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Polizistinnen und Polizisten eine geringe Menge Cannabis sicher, die der 20-Jährige in einem Rucksack mitführte und leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Zur weiteren Beweisführung ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache Velbert an.

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