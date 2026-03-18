POL-ME: Festnahme: Mutmaßlicher Ladendieb betrunken und ohne Führerschein unterwegs - 2603086
Velbert (ots)
Am Dienstagabend, 17. März 2026, stellte die Polizei einen 33-jährigen mutmaßlichen Ladendieb, der alkoholisiert und ohne Führerschein in Velbert unterwegs war. Die Polizei leitete gleich mehrere Verfahren ein.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 18:15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Supermarkts an der Röntgenstraße die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Ladendieb wiedererkannt hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der 33-Jährige gerade auf dem Weg zu seinem Auto.
Der Velberter machte auf die Polizistinnen und Polizisten einen alkoholisierten Eindruck. Weil er angab, mit dem Auto zu dem Supermarkt gefahren zu sein, wurde noch vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von ungefähr 1,28 Promille (0,64 mg/l). Er war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins und räumte den Vorwurf des vergangenen Ladendiebstahls ein.
Der 33-jährige Deutsche wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet wurden.
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