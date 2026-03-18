Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2603089

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Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Dienstag, 17. März 2026, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Erkrath-Unterfeldhaus einen Mercedes B 200. An dem auf dem Millrather Weg in Höhe der Hausnummer 84geparkten Auto entstanden zwischen 11:30 Uhr und 14:10 Uhr Schäden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro an der Front und am linken Kotflügel. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Zwischen Donnerstag, 12. März 2026, 16 Uhr, und Freitag, 13. März 2026, 7:30 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Langenfeld eine Mercedes V-Klasse, die an der Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 66 parkte. Dabei entstanden Schäden an der linken Seite des Autos in geschätzter Höhe von 1.100 Euro. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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