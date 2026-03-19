Polizei Mettmann

POL-ME: 73-jähriger Radfahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben - 2603090

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Wülfrath (ots)

Wie bereits berichtet, ist am Sonntag, 8. März 2026, in Wülfrath ein 73-jähriger Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden (siehe Pressemeldung OTS 2603045 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6231544).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann jetzt mitgeteilt wurde, ist der Heiligenhauser tragischerweise am Dienstag, 17. März 2026, im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

In Bezug auf den Unfallhergang geht die Polizei nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Rennradfahrer beim Queren der Tönisheider Straße das vorfahrtberechtigte Auto der 59-jährigen Wülfratherin aus bislang nicht geklärter Ursache missachtete, wodurch er in die Fahrertür des Wagens stieß und zu Boden stürzte. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

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