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Polizei Mettmann

POL-ME: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise - 2603092

POL-ME: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise - 2603092
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Langenfeld (ots)

In Langenfeld haben bislang noch unbekannte Täterinnen oder Täter in der Nacht auf Mittwoch, 18. März 2025, einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 9:45 Uhr stellte am Mittwochmorgen eine aufmerksame Zeugin am Posener Weg einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. Die Frau alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten stellten fest, dass der Automat augenscheinlich aufgesprengt worden war: So war das Gehäuse schwer beschädigt und die Batterie lag auf dem Grünstreifen neben dem Automaten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Anwohner gegen 1 Uhr einen lauten Knall bemerkt hatten, der vermutlich bei der Sprengung des Automaten entstand. Ob die Täterinnen oder Täter auch Zigaretten aus dem Automaten entwenden konnten, ist derzeit unklar und Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen gesehen oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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