Polizei Mettmann

POL-ME: 89-jährige Seniorin von falschen Handwerkern bestohlen - 2603093

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Langenfeld (ots)

Am Mittwoch, 18. März 2026, stahlen in Langenfeld zwei falsche Handwerker aus der Wohnung einer 89-jährigen Seniorin Schmuck. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11:10 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 89-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Bogenstraße. Zwei Männer gaben vor, dass sie die Steckdosen überprüfen müssten und betraten die Wohnung. Sie lenkten die Seniorin ab und entwendeten Schmuck, bevor sie in unbekannte Richtung das Mehrfamilienhaus verließen. Als der Langenfelderin der Diebstahl auffiel, alarmierte sie richtigerweise die Polizei.

Die Seniorin beschreibt die Täter als:

- ungefähr 20 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - schlank - mit europäischem Erscheinungsbild - sprachen Deutsch ohne Akzent - trugen Pullover

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges an der Bogenstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter 02173 288-6310 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

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