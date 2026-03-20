Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2603096

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Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Donnerstag, 19. März 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10 und 11:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet südlich der Straße "Sinkesbruch" in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In der Nacht auf Freitag, 20. März 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 2 und 5 Uhr in eine Lagerhalle an der Harkortstraße in Ratingen-Tiefenbroich eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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