POL-ME: Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand - 2603098
Ratingen (ots)
Am Donnerstagmittag (19. März 2026) ist es aufgrund eines Wohnungsbrands zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Ratingen-West gekommen.
Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:
Wie die Feuerwehr Ratingen bereits in eigener Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/6239473) berichtete, brach gegen 13 Uhr ein Feuer in einer Wohnung eines Hochhauses an der Jenaer Straße in Ratingen-West aus. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen.
Ein 62-jähriger Bewohner der Wohnung wurde durch den Brand schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.
Dank des schnellen und effektiven Einsatzes der Feuerwehr, die mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort war, konnte sich das Feuer nicht ausbreiten. Lediglich die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die aktuell noch andauern.
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