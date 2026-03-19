Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwerverletzte Person bei Brand in Ratingen-West

Ratingen (ots)

Am heutigen Mittag des 19. März 2026 kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus an der Jenaer Straße im Stadtteil Ratingen-West. Gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einer Rauchentwicklung in der 13. Etage eines Hochhauses alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Fenster der betroffenen Wohneinheit erkennbar. Unverzüglich wurden mehrere Trupps zur Brandbekämpfung sowie zu einer möglichen Menschenrettung in die betroffene Etage entsandt. Hierzu kamen mehrere Trupps parallel zum Einsatz. Im Rahmen der Löschmaßnahmen sowie der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Person bewusstlos aufgefunden. Die Feuerwehr rettete die schwerstverletzte Person aus der Brandwohnung und übergab diese zur notärztlichen und rettungsdienstlichen Versorgung an den Rettungsdienst. Ein hinzualarmierter Rettungshubschrauber transportierte die Person anschließend in eine spezialisierte Klinik nach Düsseldorf. Durch die starke Hitzeentwicklung kam es in der Brandwohnung zum Bersten eines Fensters. Es entstand erheblicher Sachschaden, die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Dank des schnellen und effektiven Einsatzes der Feuerwehr konnte das Feuer auf die betroffene Wohneinheit begrenzt werden. Die Feuerwehr Ratingen weist in diesem Zusammenhang auf die lebensrettende Bedeutung von Rauchwarnmeldern hin. Diese erkennen frühzeitig Brandrauch und warnen, sodass wertvolle Zeit zur Selbstrettung und Alarmierung der Feuerwehr gewonnen wird. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Feuerwehr können hierzu keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Notarzt aus Mettmann, der Notarzt des Rettungshubschraubers sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

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