FW Ratingen: Pkw-Brand auf der Autobahn 3

Auf der Autobahn 3 zwischen Breitscheid und Duisburg-Wedau geriet am heutigen Mittag gegen 14:45 Uhr ein Pkw im Motorbereich in Vollbrand. Kurz nach der Alarmierung erreichten Einsatzkräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle, an der das Fahrzeug bereits in Flammen stand. Der Löschzug Breitscheid sowie die Berufsfeuerwehr der Feuerwache 2 konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Während der Löscharbeiten wurde ein Kind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus medizinisch versorgt und konnte abschließend in die Hände von Angehörigen übergeben werden. Ein Transport in ein Krankenhaus wurde glücklicherweise nicht notwendig. Die rechte Fahrspur der Autobahn war während des Einsatzes zeitweise gesperrt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt.

